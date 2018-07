Erakordne kuumalaine ei ole mõjutamata jätnud ka ajalehtede toimetusi. Pidevad vaidlused konditsioneeri töörežiimi üle ja higiste kolleegide lõhnad on ajakirjanike pead tõeliselt segi ajanud.

Eelmise aasta parim uudistereporter Kristjan Riik tunnistab, et hommikusel koosolekul mõtleb ta pigem rannast. "Jah, nii on. Tullakse jälle küsima, et mis täna kirjutad ja siis mõtled, et mis ma mingist tõsisest asjast ikka kirjutan - läheks parem randa," tunnistab kahurreporter.

Ka uudistejuht Jaan V. (nimi toimetusele teada) tõdeb, et ega ajakirjanikelt head saaki loota pole. "Igal hommikul näed, kuidas nende silmad on hägused, mõtted hajevil ja mõistad kohe, et sel aastal on lehetoimetajale tõeliselt raske aasta. Eelmisel aastal viis saagi muidugi erakordselt märg ilm ja mitu lugu pidime lehemädaniku tõttu avaldamata jätma."