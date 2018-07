Sel põrgukuumal esmaspäeval, kui hea peremees ei ajaks koeragi varjulisest kohast välja, sest õhutemperatuur oli ligi 30 kraadi, andis Riik mulle lõuga.

Kõik algas sellest, et jätsin auto kodumaja ette, et oleks lähemal välisuksest sinna kraami tassida. Panin parkimiskellagi, sest Tartus on selle tänava ääres vaid 90 minutit tasuta parkimist. Vahepeal jahutasin ennast kodus jäätise ja külma veega, siis möllasin seal tolmuimejaga ringi... ja paraku avastasin alles paar tundi hiljem, et kui kõik muu venis sel kuumalainepäeval aegluubis, siis oli kell edasi trampinud tavapärases reipas rütmis. Seda kinnitas ka 30eurone trahvikviitung, mis varitses mu auto esiklaasil. Nätaki!

Saatsin Riigile samal päeval kirja: et ma lihtsalt unustasin oma ülekuumenenud ajuga sõita tagasi koduhoovi, kus parkimine on täitsa tasuta, ja palusin trahvi vähendada. „Seadus on selline,“ vastas mulle Riigi esindaja, nõudes trahvi ikka täie rauaga.

Minu meelest ei ole see õiglane. Inimesed ju ikka eksivad ning hea oleks, kui Riik ei annaks seepeale kohe lõuga, vaid käituks mõistvalt. Seesama Riik venitab ju arstijärjekorrad kuudepikkuseks, laseb tänavaaukudel mu autot lõhkuda ja teeb veel tuhandeid sigadusi – oodates minult mõistvat suhtumist. Kas mõistvus ei võiks olla siiski vastastikune?