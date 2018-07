1646 Moldova elanikku ja kolm ettevõtet kaebasid Moldova ja Vene riigid Euroopa Inimõiguste kohtusse. Kannatanud ei pääse separatistlikus Transnistria piirkonnas oma maadele ja varadele ligi.

Kohus leidis, et Moldova riik pole süüdi Euroopa konventsiooni rikkumises punktides, mis sätestavad vara kaitset ja õigust kompensatsioonile. Küll aga mõistis kohus mõlemas punktis süüdi Venemaa.

Kohtuotsuses on kirjas, et nõndanimetatud Transnistria Moldaavia Vabariigil ei ole mingit õigust piirata külaelanike ja ettevõtete ligipääsu oma maadele ning kuna riik ise on rahvusvaheliselt tunnustamata, ent Venemaa kontrolli all, lasub vastutus kannatanute kahju kompenseerimisel Venemaal.

Kohus nõuab Venemaalt välja ligi 2,5 miljonit eurot. Jagatuna kõigi kannatanute vahel tähendab see siiski, et iga talunik saab vaid 1500 eurot kompensatsiooni.