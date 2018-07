„Vaiko Eplik pole varem Narvas üldse käinud, kui ta minult siia kutse sai, siis läks Raadio 4 otse-eetrisse ja laulis Viktor Tsoi laule, täpselt sellises vene keeles nagu tal on,“ naerab kolmapäeva õhtul Narvas alanud muusikafestivali „Baltic Sun“ juht Oleg Pissarenko.

Neli päeva vältava festivali esinejate nimekiri on esimese korra kohta aukartust äratav: Eurovisioni võitja Aleksandr Rõbak, tänavuselt Eurovisionilt tuntuks saanud tšehhi laulja Mikolas Josef, Erja Lyytinen Soomest, Maia Hirasawa Rootsist, rääkimata kodustest tegijatest Noepist, Koit Toomest, Anne Veskist ja Curly Stringist kuni Kristjan Järvini välja.

„Narva praegu Eesti artiste kõnetab, paljud neist pole varem Narvas üldse käinud, siin esinemisest rääkimata,“ jätkab Pissarenko. „Välismaiste artistidega on nii, et kõik otsustab raha. See ei ole London, me ei saa Londoni hindu küsida. Mitme esineja saamisel aitasid siinsed saatkonnad, et kohalik jaksaks siia tulla, peame rahalise poole hästi läbi mõtlema.“

Nelja päeva pilet maksab 60 raha ning peakorraldaja sõnul on see Tallinna mõistes täiesti naeruväärne hind: „Rõbaki kontserdi pilet Tallinnas maksaks üksinda sama palju. Aga narvakatele peab andma võimaluse, süües kasvab isu, siis nad tahavad järgmisel korral jälle tulla ja nii linn areneb.“

Pissarenko sõnul on eelmüük päris hästi läinud: „Kui tuleb tuhat inimest, siis on väga hästi. Kahjuks on Piletilevi Narvas tundmatu,“ loodab peakorraldaja, et kohalikud leiavad festivali siiski üles.