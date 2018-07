Eestis otsekohese thrash metal'iga nime tegev Tankist värbas oma ridadesse India mehe, PhD Ashutosh Simha.

“Meil oli vaja uut kitarristi ning Ashu on loogiline valik – Tankisti muusika on pillil päris keeruline, iga mats ära ei mängiks,” ei lase bändi juhtfiguur ning asutajaliige Kevin Marks (20) rahulolu varjata.

Enda sõnul Indiast just parema metal skeene otsinguil Eestisse kolinud 29-aastane Ashutosh töötab TTÜ-s teadlasena ning omab doktorikraadi kontrollteooria alal. “Võtsin ülikoolis oleva töökoha vastu siinse raskemuusika pärast. Käisin Tallinnas Howls of Winter festivalil, kus nägin, et olen tulnud õigesse kohta,” tunnistab mees.