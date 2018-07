„Lepatriinud ei tule mererandadesse lihtsalt päevitama või kõike muud tegema. Kui nad randa satuvad, siis see tähendab, et neil on tekkinud toiduprobleem, mis paneb nad rändama,“ selgitab bioloog ja loodusfotograaf Urmas Tartes eile Pärnu randa saabunud lepatriinude hordi.

„Ei saa üldsegi mitte välistada, et selline kuum suve algus ja kevad on olnud soodne putukatele, kaasa arvatud lepatriinudele. Kuid lepatriinude puhul tuli neid väheke suurem kogus välja. Võimalik, et lepatriinude kogus kõigub aastast aastasse oma teatud tsüklitega. Kuid kindel on see, et kui neid on kuskil rohkem, siis see tähendab, et nad on näljas,“ sõnab Tartes.

Toitu otsides jõuavad tiivulised ka mere kohale. „Kui nad ära väsivad, siis nad kukuvad vette, kuid nad kohe ära ei upu. Tiivulised uhutakse tuulega randa ja see ongi põhjus, miks neid on vahel rannas rohkem kui mujal,“ räägib Tartes.