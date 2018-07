Pärnumaal Häädemeestes asuv Kosmonautika puhkekeskus on 2,5 miljoni euroga müügis, kirjutab Pärnu Postimees.

Kinnisvaraportaali on müüki pandud huvitava ajalooga Kosmonautika puhkekeskus, mille hinnaks on 2,5 miljonit eurot, kirjutab leht. Kui kaks aastat tagasi oli kompleksist müügis uuem osa, siis nüüd on omanikud müüki pannud kogu 8,5 hektari suuruse puhkekeskuse.

Kosmonautika pakub praegu majutust ja toitlustust, seminariteenust, seal korraldatakse suvepäevi. "Meil on 100 voodikohta ja töötab kosmiline saun, vanast tanklast on tehtud KOMU ehk kosmonautikamuuseum," ütles puhkekeskuse juhataja Aivar Merila, kelle sõnul on see väike osa sellest, mis puhkekeskuses olla võiks, sest maad on üle kaheksa hektari ja ehitusõigused mere ääres suured.

Kinnsvaraeksperdi maakleri Maido Seina sõnul on praegused omanikud on teinud suuri taristuinvesteeringuid, sest olemas on näiteks puurkaev, kanalisatsioonitorustik, biopuhasti, kaks elektri alajaama. Puhkekeskus piirneb Jaagupi sadamaga,

Kosmonautika keskus ehk nõukogudeaegne Vzmorje puhkekeskus oli teenekate kosmonautide ja teadlaste suvituspaik.

