Ansambli teine liige Tobias Tae räägib, et idee koos folgil esineda tuli Metsatöllult. “Esinesime märtsis Karksi-Nuia kultuurikeskuses Mulgimaa noorteorkestri ja Metsatölluga. See tuli päris hästi välja ja Metsatöllu liige Lauri Õunapuu käis välja idee teha ka folgil midagi koos,” räägib ta. “Alguses me vist ikka kartsime, et sellised suured mehed, aga nüüd oleme kõik väga head sõbrad,” naerab Andres.

“Kui bänd alustas, oli meie üks esimestest lugudest “Oma laulu ei leia ma üles” Metsatöllu versioonis, seega väikesed Lõõtsavägilased võib-olla tõesti unistasid, et saaksid kunagi just nendega koos esineda,” sõnab Andres.

Kuigi mõlemad bändid on väga erineva muusikastiiliga - Metsatöll karm metal-ansambel ja Lõõtsavägilased rahulikum rahvamuusikaansambel - siis seda noored muusikud ei pelga. “Full mix tuleb esinemisel meie mõlema stiilidest,” räägib Andres. “Lõõtsaga saab mängida nii klassikat kui ka metal-muusikat,” lisab Tobias. “Kui pillimees on piisavalt hea, saab ta kõigega hakkama,” on Andres kindel. Folgil tulevad esitusele hitid nii Lõõtsavägilaste kui ka Metsatöllu repertuaarist.

Kui võiks arvata, et noored kuulavad ainult popmuusikat, siis Lõõtsavägilased on kindel näide sellest, et rahvamuusika on ka noortele. “Meie pere on suur folgi austaja, lapsest saadik olen ma seda muusikat kuulanud,” räägib Tobias oma armastusest folkmuusika vastu. “Tobiase pere oli tegelikult see, kes ka mind 2012. aastal esimest korda Viljandi folgile viis,” lisab Andres. “Ju sealt see kõik tuli, folgis saab väga palju ägedaid asju teha.”

Metsatöll ja Lõõtsavägilased proovis (Aldo Luud)

Lõõtsavägilased on ka varem erinevate ansablitega koostööd teinud. “Neid projekte on aastate jooksul palju olnud,” sõnab Tobias. “Oleme kontserte andnud näiteks Zetode ja Untsakatega.”

Noored muusikud on jõudnud nelja tegutsemisaasta jooksul anda tohutul hulgal kontserte. “Ma arvan, et Eestis on vähe kohti on, kus me pole käinud. Tänu nendele esinemistele külastame tegelikult ka kohti, kuhu muidu ei jõuaks,” avaldab Eelmaa.