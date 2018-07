Lõuna prefektuuri operatiivjuht Argo Turba kirjeldas, et meeste tabamiseks koondati sündmuskoha lähistele täiendavaid patrulle, ent seal mehi tabada ei õnnestunud. „Meil on siiski piisavalt infot, mis annab kinnitust, et need mehed on piiriülese kuritegevusega juba varemgi piirivalvurite huviorbiidis olnud. Aja küsimus, millal nad jaoskonda toome,“ ütles operatiivjuht.