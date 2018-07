Unusta pubi või kodutugitool, õlu maitseb kõige paremini hoopis sooja duši all, kinnitab maineka Harvardi ülikooli lõpetanud doktor Justin Holtzman.

Teadlase sõnul lõhnab õlu kõige paremini niiskes ja soojas kohas ning tugev õllelõhn tekitab samuti intensiivsema maitse. Oluline on ka duši all joodava õlle temperatuur. Sooja duši all tekib inimesel suur soov end jahutada ning seetõttu peab seal joodav õlu olema külm.

Duši all õlle joomine on vähemalt Ameerika Ühendriikides järjest populaarsem ning sotsiaalmeedias näeb selle kohta järjest rohkem fotosid.