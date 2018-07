Eesti Energia meediasuhete juht Kaarel Kuusk ütleb, et kui ööpäeva keskmine temperatuur tõuseb üle 20 kraadi ja on seda enam kui paaril päeval, siis elektri tarbimine mõnevõrra kasvab tingituna jahutuskoormuse suurenemisest.

„Ööpäeva keskmine temperatuur läks üle 20 kraadi möödunud reedel. Alates pühapäevast on tarbimine eelkõige päevasel ja õhtusel ajal kasvanud ligikaudu paari protsendi võrra ja eile natuke enamgi,“ räägib Kuusk. „Hinnanguliselt ongi see väike tarbimise kasv tingitud soojast ilmast.“

Viru Keemia Grupi suhtekorraldusjuhi Irina Bojenko sõnul ei tulene elektrienergia suurenemine erakliendi arvelt, vaid rohkem äriklientide. „Ennekõike tarbivad rohkem elektrienergiat ärikliendid, näiteks kaubanduskeskused ja need, kellel tekib vajadus seadmete, ruumide ja muu sellise jahutamiseks,“ ütleb Bojenko. „Eraklientide seas on kõikumised pigem tagasihoidlikud.“

Kuna Eesti on üks osa Põhjamaade ja Baltikumi ühtsest elektriturust, mängib praegune põud ja kuumalaine rolli selle, milliseks kujuneb nimetatud piirkondade üldine elektrihind. „Tõepoolest on ilm üks olulisemaid mõjureid elektri turuhinnale, sest sademete ja lumesulamisvee rohkusest, eriti Norra, aga ka Rootsi hüdroreservuaarides, sõltub väga olulisel määral elektri turuhind kogu Põhjamaade ja Baltikumi regioonis,“ märgib Kuusk. „Kui kuiv periood kestab Skandinaavias pikalt, avaldab see mõju ka elektri turuhinnale siin regioonis.“

Ka Bojenko toob välja, et põud ja kuumad ilmad Skandinaavias mõjutavad elektrihinda. „Juuni keskmine elektrienergia hind börsil oli 47,79 eurot MWh eest, kuid aasta tagasi moodustas keskmine hind samal perioodil 30,65 eurot MWh eest,“ räägib Bojenko. „Põhilisteks põhjusteks võib tuua Skandinaavia hüdroenergia varu madalat taset ning väikest sademete hulka.“