Eesti ühe suurima maasikakasvataja AranFarmingu juhi Paavo Otsuse sõnul on praegused ilmad marjakasvatajate jaoks õudusunenägu. Maasikad saavad liiga kiirelt küpseks, jäävad väikeseks ja jäetakse tööjõu puuduse tõttu põllule.

„Kuum ja kuiv ilm mõjutab väga palju marjakasvatust,“ räägib Otsus. „Kuumad ilmad hakkasid juba pihta kevadel, mille tulemusel valmis saak sellel aastal väga varakult.“ Varajase valmimise juures on suurim probleem see, et marja korjeperiood jääb lühemaks, kuna saak valmib kiirelt ja lõppeb ka kiiremini. Marja suurus jääb väiksemaks, sest vili ei jõua kasvada, vaid läheb kohe punaseks.

Sellel aasta saagid on halvemad kui oodatud, sest kuumaga ei kasvanud mari piisavalt suureks ning juuni vihmad tegid kohati avamaasaagile kahju. Lisaks jäi suur hulk marju ka põllule, kuna saak valmis kiirelt ning ei jõutud kõike ära korjata.

Raskem on Otsuse arvates kindlasti tootjatel, kellel pole kastmissüsteeme. „Suuremates istandustes antakse marjadele vett läbi imbkastmistoru, mis leevendab kuivadest ilmadest tulenevat veepuudust taimedele,“ räägib ta. AranFarmingus on tootmine kaetud suures osas kiletunnelitega, kus käib ilmast hoolimata intensiivne kastmine. Kile eelis on kaitse vihma ja muude ilmastikufaktorite eest.