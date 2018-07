„Kuule, siin vist ongi!” imestab äsja Eestisse tulnud noor välismaalasest taksojuht murule pargitud automere peale. See on tema jaoks esimene kord näha Tallinna lauluväljakut rahvamassi alla mattunult. „Kolme kilomeetri raadiuses pole kuhugi parkida! Miks inimesed autodega tulevad?” ei mahu talle pähe. Tuline õigus! Autodega tulnud USA rokilegendi Guns N’ Rosese kontserdipublik peab esmaspäevaõhtuse lauspäikese käes mõõduka jalutuskäigu tegema, et lauluväljaku väravateni jõuda. Ometi rõhutasid kontserdikorraldajad korduvalt, et targem on tulla jala või ühistranspordiga. Õieti on seda inimestele südamele pandud iga suurema kontserdi puhul, aga mõned asjad ei muutu kunagi.