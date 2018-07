72aastane popmuusikaikoon Cher avaldas, et ta on lindistanud terve albumitäie legendaarse bändi ABBA lugudega. Cher laulis uues muusikalifilmis "Mamma Mia! Siit me tuleme taas" sisse bändi hiti "Fernando", vahendab People.

"Pärast seda, kui olin "Fernando" ära lindistanud, mõtlesin, et oleks väga lõbus teha terve album ABBA lugudega. Nii ma tegingi," paljastas Cher. "Album pole päris ABBA stiilis, tegin selle teistmoodi."

Cher paljastas ka, kuidas tal õnnestus "Mamma Mia!" teises osas kaasa teha. "Ma olin suur fänn. Olen seda muusikali Broadway'l kolm korda näinud. Ron Meyer - Universali juht ja minu agent - helistas ja ütles: "Sa teed kaasa filmis "Mamma Mia!" ja viskas toru ära."

Cher mängib filmis Meryl Streepi kehastatava tegelase ema ning Amanda Seyfriedi vanaema. "See oli üks erilisemaid seiklusi mu elus. Kõik olid väga lahked ja armastasid mind. Ma pole kunagi arvanud, et osalen paljudes filmides. Usun, et õiged asjad tulevad sinuni ise."