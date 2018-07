Viimased kaks ja pool kuud on A. Le Coqis käinud töö täisvõimsusel. „Kindlasti kuum ilm mõjutavad müüki, kuid suuremaid hüppeid tekitab see ennekõike just vee- ja karastusjookide müügis,“ ütleb ettevõtte juht Tarmo Noop. „Nii et meie tervitame kuuma ilma isegi väga.“

Noopi sõnul jälgitakse ettevõttes iganädalaselt, mida ilm teeb. Sellest olenevalt uuendatakse tootmisplaani, võttes ühtlasi arvesse selle, mis tooted on kuumadel ilmadel rohkem laost välja liikunud.

„Hetkel meil jagub tooteid sisemaale. Mõningaid probleeme on olnud vaid õlle varustamisega lõunapiiril, kus mahud on hüppeliselt kasvanud,“ räägib Noop. „Kui kuumalaine pikalt jätkub, võib meie toodete saadavusega väikeseid probleeme tekkida. Töötame juba kolmandat kuud täisvõimsusel.“

Kuigi jookidele on suur nõudlus, ei muuda see A. Le Coqi juhi sõnul toodete hinda.