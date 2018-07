Peagi jõuab Eesti publikuni Taani-Rootsi populaarse telepõneviku "Bron/Broen" uusversioon "MOCT/SILD", mille avalooks on Eesti Laulul tuntuks saanud lauljatari Desiree poolt lauldud "Burn Like the Sun" eestikeelne versioon. Sarja tunnuslugu, mis sündis koostöös Apollo Musicuga, on nüüd saate fännidele täispika versioonina kuulatav.

"Desiree Mummi vokaal oli just eestikeelsena taotuslik ja sobib ideaalselt sarja venekeelse versiooni avalooks, luues juba algtiitrite ajal sobiva atmosfääri. Desiree hääl on nagu sari isegi – intrigeeriv ja põnev," kommenteeris Yulia Sumacheva, WeiT Media tegevjuht ja peaprodutsent.

"MOCT/SILD" on Venemaal juba populaarsust kogunud krimisari, mille keskmesse jääb Eesti ja Venemaa vaheline Narva-Ivangorodi sild. Sari on filmitud Eestis ja Venemaal, põhiliselt viies linnas: Tallinn, Narva, Ivangorod, Peterburi ja Sochi. Kaasa teevad ka mitmed Eesti näitlejad, nende hulgas Guido Gangur ja Elina Purde.