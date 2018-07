Sussexi hertsoginna Meghani pereliikmed ei suuda kohe kuidagi oma suud pidada ja võtavad aina kuningliku pere teemal sõna. Kui mõni päev tagasi kurtis perepea Thomas Markle, et tema tütar on õnnetu, siis nüüd teatab Meghani poolõde Samantha, et kui nende isa sureb, on see Meghani süü, vahendab Daily Mail.

Meghan ja prints Harry käisid Nelson Mandela saja-aasta juubeli puhul avatud näitusel ning seepeale kirjutas Meghani poolõde Twitteris. "Kuidas oleks, kui austaks hoopis omaenda isa? See on liig. Käitu nagu inimene, nagu naine. Kui meie isa sureb, on see sinu süü, Meg."

Kuna Meghan on pärast kuningliku pere liikmeks saamist kustutanud kõik sotsiaalmeediakontod, ei ole ta ilmselt postitust näinud. "Väga tore, et sul on aega, et teisi austada, kuid ignoreerid omaenda isa," kirjutas Samantha. "Kuidas sa peeglisse suudada vaadata?"