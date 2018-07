Soomes Vantaas uppus 36aastane naine, kes oli läinud päästma oma hätta sattunud last. Laps pääses eluga, kuid naise surnukeha leiti hiljem Vetokannase rannast, kirjutab Yle.

Väljaande sõnul jõudis naine enne uppumist anda oma lapse ühele kõrvalseisjatest. Traagilise sündmuse ajal oli ujumiskohas ligi 1000 inimest.

Iltalehti andmeil oli traagiliste sündmuste ajal rannas kolm vetelpäästjat ning nende juhendajad. Kuigi inimesed on vetelpäästele näpuga näidanud, on linnaametnikud väitnud, et käituti ettenähtud reeglistiku järgi.

Juunis uppus Soomes kuus inimest.