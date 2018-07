Möödunud aastal parima piimakarjakasvataja tiitli pälvinud Teet Kallakmaa hoolitseb Järvamaal ligemale 600 lehma eest. Kallakmaa sõnul kahandab praegune kuumalaine lehmade igapäevaelu mugavust ja ka piima tootmisnumbreid. „Käisin eile ja täna hommikul laudas. Lehma kohta on toodang 1–2 kg langenud,“ ütleb Kallakmaa. „Loomad on apaatsed, nad ei liigu ega söö nii palju. Nad lõõtsutavad niisama.“ Karjakasvataja sõnul lehmi kuumalaine ajal karjamaale ei lasta. „Laudas on ikkagi katus olemas, et kuum päike neile otse selga ei paista. Kui 700kilogrammised lüpsiloomad oleksid koplis, kus päike paistab, siis oleks ikka väga jama. Juba praegu on toodang langenud,“ räägib Kallakmaa, kes loodab, et ilm muutub jahedamaks järgmise paari päeva pärast. „Laudas kogenevad nad ümber jootja, kust õhkab natukenegi jahedust.“ Teet Kallakmaa. (SVEN ARBET / Ekspress Meedia)

Kuigi praegu räägitakse kuumalainest, on see Kallakmaa sõnul pisem probleem võrreldes sellega, mida on teinud üle kahe kuu kestnud põud. See on vajutanud märgatava pitseri nii piimakarja- kui ka teraviljakasvatajatele. „Eestis on väga ebaühtlaselt vihma tulnud, meie piirkonnas on juba üle kahe kuu ebapiisavalt sademeid tulnud. Meil on totaalne põud,“ kurdab ta. „Kui rohusöötjad teevad kolm niitmist, siis meie saime esimesest niitmisest kuskil pool kätte, teisest saime ühe kolmandiku. Kaks niitmist on tehtud, aga me pole saanud kolmandikkugi sellest, mis vaja.“

Numbrikeeles tähendab see seda, et kui tänaseks päevaks peaks Kallakmaa olema kogunud vähemalt kuus tonni silo, on tal seda tegelikult ainult kolm. Kui nädalavahetusel sademeid ei tule, ei tule ka kolmandat niitmist ning siis tuleb hakata sööta mujalt otsima. „Aga kaupa ei ole. Isegi Rootsi talunikud otsivad Eestist heina,“ ütleb Kallakmaa. Pikemas perspektiivis hakkab põud aga avaldama mõju piima hinnale ja ka kvaliteedile. Kuna talveks vajalikku tuleb mujalt sisse osta, tõuseb piima omahind ning müümine muutub senise kasumlikkuse asemel kahjulikuks.