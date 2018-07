Õhtuleht: Igor Mangile ahistamise eest karistuseks määratud rahatrahv suuruses 96 eurot on vaid natuke rohkem kui on olnud Mangi tasu seansside eest, kus sellised intsidendid toimusidki. Kas usute, et avalikkusele ja/või ohvritele ebaõiglaselt väiksena paistev karistus võib mõjutada praeguseid ja tulevasi ohvreid süüdistust mitte esitama ja tekitada selliste tegude toimepanijates karistamatuse tunde? Kas näete vajadust karistusseadustiku seksuaalse ahistamise paragrahvi täiendamiseks teiste karistusliikidega peale trahvi ja aresti?

Liisa Oviir, riigikogu liige, Sotsiaaldemokraatlik Erakond: Minu algne ettepanek oli seksuaalne ahistamine kriminaliseerida. Läbirääkimistel justiitsministeeriumi ja kolleegidega läks seadusesse kompromissina seksuaalne ahistamine väärteona. Minu hinnangul on see ebapiisav, eriti arvestades, et ka rahvusvahelised eksperdid soovitavad kriminaliseerimist. Aga kui valik oli kas reguleerida väärteona või üldse mitte, siis väärtegu on pool võitu.

Ehk selle õiguslikult pädeva, aga minu hinnangul ebamoraalne tulemus niinimetatud Mangi kaasuses veenab regulatsiooni veelkord üle vaatama ja rangemaks muutma.