Mitmel korral Eestis esinenud Alexander Rybak ütles Menule antud intervjuus, et tahaks siia ikka ja jälle tagasi tulla ning unistab sellest, et laulab kunagi duetti Elina Nechayevaga.

"Ma väga tahaks anda kontserdi koos Eesti klassikaliste muusikutega ükskord. Mind väga võlus imeline Elina Nechayeva. Ma arvan, et tema ja tema hääl tegid Eesti tänavusel Eurovisioonil uhkeks. Kui me saaksime koos esineda, oleks see unistuse täitumine," rääkis Rybak.

Rybak astub juba sel reedel üles Narvas Baltic Suni festivalil.