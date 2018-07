“Kui selgus, et minu teed Eesti meediaga lähevad lahku, siis parasjagu oli EASi riigihange “Ajujahi” telesaate tootmiseks veel üleval. Ja kuna pean ilmselgelt midagi edasi tegema, siis otsutasime kandideerida," räägib "Radarist" lahkunud Marii Karell, kellest saab tulevikus "Ajujahi" saatejuht.

"Tegime oma pakkumise ja võtsime selle,” räägib Marii Karell. “Tegelikult ei ole me EAS-ga veel kohtunud, me lihtsalt teame, et meie oleme välja valitud. Seega kõik on väga värske.”

Marii Karell on saatega varemgi kokku puutunud. Aastatel 2010-2013 vedas Karell “Ajujahti”, olles toonase formaadi autor ja vastutav toimetaja. “Olen seda kolm aastat teinud, tean, mida see endast kujutab. See on tore ja inspireeriv, sest kihvtide ideedega inimesed loodavad, et need löövad maailmas läbi. Seda saadet on väga tore teha,” lisab ta.

Marii Karell avaldab, et on veel teisigi projekte, millega ta tegutsema hakkab. Küsimuse peale, kas projektid on seotud televisooni, täpsemalt TV3-ga, vastab Marii eitavalt. “Nendest projektidest on veel natukene vara rääkida.”

Marii Karell teatas juunis, et lõpetab töö telesaates "Radar", koos temaga lahkus saatemeeskonnast ka naise abikaasa Siim Männik.