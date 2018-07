Võimude sõnul on kõik 12 poissi ja treener valmis koju minema, et jätkata oma harjumuspärast igapäevaelu, vahendab Daily Mail.

Lähitulevikus kavatsevad poisid aga selga tõmmata mungarüü. See pole iseenesest Tai kultuuris midagi ebatavalist, väga paljud noored poisid proovivad paar aastat kooli kõrvalt noviitsina kätt. Päris õigeks mungaks saab alles 20aastaselt ning ükski noviits pole selleks kohustatud. Enamik noori poisse ja mehi ongi mungad vaid paar aastat ning naasevad siis täielikult tavaellu. Ka poiste treener on kunagi buda munk olnud. Poisid teevad seda neid päästes hukkunud endise mereväelase Saman Kunani auks.

Kolm jalkapoissi ning nende treener on kodakonsuseta, rännates iga nädal üle Myanmari piiri, et käia koolis ja trennis. Myanmari valitsus rahvusvähemusest, millesse nad kuuluvad, ei hooli ning ehkki nüüd on Tai valitsus kärme neile kodakonsust lubama, on kõik neli seni elanud ebakindat elu üle kahe riigi piiri. Üks neist poistest on 14aastane Adul, ainus, kes oskab inglise keelt (ja mitut teist võõrkeelt, osaliselt tänu mitmele rahvusrühmale, kellega elu jooksul on pidanud kokku puutuma) ja kes oli rahvusvahelisel päästeoperatsioonil väga suureks abiks.