Ametniku sõnul on poiste jõud taastunud ning kõik ootavad pikisilmi, millal nad saavad süüa koduseid toite. "Nad võivad minna koju ja elada normaalset elu," kinnitas ametnik. Pressikonverentsil kinnitati ka, et koopast päästetute vaimne seisund on üsna hea ning nad on saanud moraalset ning vaimset tuge.