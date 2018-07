See on Lauri Randla täispikk debüütmängufilm, mis räägib humoorika ja haarava loo Johannesest, kes sündis enneaegsena oma tudengist üksikemale ning jäi vanavanemate kasvatada 1980ndate Eestis.

"Tegemist on küll draamaga, aga seal on ka palju komöödia elemente," rääkis filmi režissöör Lauri Randla TV3 saates "Seitsmesed". "Rasked situatsioonid proovitakse rääkida läbi huumori. Võiks mõelda nii, et kopikal on kaks külge."

Eesti-Soome ühistööna valminud filmi võtted toimuvad suve jooksul Eesti erinevates linnades. Seljataga on kümme võttepäeva - kolmkümmend veel ees. Filmivõtted on toimunud Sillamäel, Raplas ja Tallinna lähistel. Filmimeeskonnal on plaanis veel külastada pealinna ja Kohtla-Järvet.

Ülle Kaljuste rääkis "Seitsmestele", et filmimise käigus on tulnud nostalgiamomente. "Kõikide asjade ja kostüümidega. Mulle meenub mu ema, need riided. Mulle meenub, et mul oli tädi Kanadas, kes tõi materjale, millest tegime kleite. Praegu naerame nende peale, aga tol ajal oli see tohutult kuum kaup," rääkis Kaljuste.

Filmi üks peaosatäitjaid Nika Savolainen, kelle jaoks on tegemist siiani ühe suurima rolliga, on rollist vaimustuses! Nõukaajast teab näitlejanna kuuldusi oma vanematelt. "Ma lugesin käsikirja ja see tekst oli väga hea. Näitlejana loen ma väga palju käsikirju ja see on üks parimaid, mida lugenud olen," lausus Nika "Seitsmestele".