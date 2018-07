Aktsiaseltsi Värska Vesi juht Urmas Jõgeva ütleb, et praegune kuumalaine on toonud endaga kaasa mõningaid pisiprobleeme. Nimelt napib mõnedes poodides pudelivett. „Väikeseid auke on siin ja seal olnud ning mõningate tellimustega on olnud probleeme, aga kõik on siiski lahenenud,“ ütleb Jõgeva.

Praegu toodetakse Värskas pudelivett kahes vahetuses. Lisa tehakse veel laupäevalgi, nii ei ole ladu, mis on alates maist robinal tühjenenud, sootuks tühi. „Kui varasematel aastatel sai öelda, et üheksa kuud ootame suve ja kolm kuud ilma, siis see aasta on suvi suurepärane,“ ei varja Jõgeva oma rõõmu. Hea suvi tähendab ka häid müüginumbreid.

Jõgeva ütleb, et Värska laod on võimalikult täis juba veebruaris-märtsis. Nii ei tohiks suvel olla erilisi probleeme. „Kui suvi oleks vilets, tuleks tootmist praegu pidurdada. Sel suvel on aga kõik vastupidi.“

Kui praegune kuumalaine ja juba varasem põud on näiteks põllumehed tagajalgadele ajanud, siis Värska sügavaid 470meetrisi kaevusid see ei puuduta. Vett on kaevus jätkuvalt. Seda aga ei saa öelda mõnede kohalike külakaevude kohta. „Need on küll kokku kuivanud,“ teab Jõgeva öelda.