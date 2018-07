Suure rokipeo Rock in Haapsalu peaesineja 2Cellose sõu juhatavad sisse Eesti alternatiivroki täht Sibyl Vane ja tuntud Leedu indipunt Colours of Bubbles. Kõigi fännide nördimuseks on rokipeo piletid välja müüdud.

Nägus noormeeste duo on viimase aja edukaim klassika ja rokkmuusika sulam. 2Cellos esitab eranditult väga tuntud hitte suurimatest filmidest ja rokkmuusika legendide repertuaarist. Nii saavad uue kuue AC/DC ja Rolling Stones-i suurhitid ning U2 ja Michael Jacksoni armastatud lood. Osa sõust kuulub filmimuusika klassikale alates "Titanicu" tunnusloost kuni "Troonide mängu" teemameloodiani.

2Cellos sai alguse alles hiljuti, 2011. aastal, mil Sloveenia-Horvaatia päritolu Luka Šulić ja Stjepan Hauser lasid välja oma esimese tšellodel mängitud loo - Michael Jacksoni "Smooth Criminal". Mehed said kokku ning hakkasid improviseerima aastajagu ennem Horvaatias klassikalise muusika meistriklassis.

Üleöö YouTube-i sensatsiooniks tõusnud duo kogus kiiresti populaarsust juba oma esimese albumiga, kus töödeldi Coldplay, Nirvana, Guns'n'Roses-e jt hitte. Duo esines peagi juba kuninganna Elisabeth II Teemantjuubelil ning tuuritas Elton Johniga.

2Cellos lasi eelmine aasta välja oma neljanda albumi Score, mis on salvestatud London Symphony Orchestraga. Ka Haapsalu kontserdil saadab 2Cellos-t saatebänd.

Tehniliselt on raske 2Cellos-le midagi vastu panna, nende kõrget talenti on kiitnud nii kriitikud kui sajad tuhanded kontserdikülastajad maailma eri riikides. Mehed ise on öelnud oma crossover-stiili kohta, et nad fännavad samapalju AC/DC-d kui J. S. Bach-i.

Kaheksandat tegevusaastat tähistav alternatiivroki trio Sibyl Vane jõudis kodumaa muusikasõprade südamesse "Eesti laulu" konkursil looga "Thousand Words“. Artist on välja andnud kaks täispikka albumit, mille kiitmisega pole piiritagune muusikapress kummagi puhul olnud kitsi. Regulaarne tuuritamine ja üle 200 kontserti üle Euroopa on vorminud neist tugeva kontsertbändi. Hiljuti avaldas Sibyl Vane oma värskeima singli "I Don't Drive".

Leedust pärit Colours of Bubbles miksib indimuusikat euroopaliku kantristiiliga - tulemuseks on sügavam ja tumedam indistiil. Bänd on esinenud mitmesaja kontserdiga pea igas Euroopa nurgas ning osalenud ka peamistel Euroopa rokk- ja inidimuusika festivalidel. Palju kiidusõnu on saanud Colours of Bubble-si kaks kauamängivat - "Inspired by a True Story" ja "She is the Darkness". Ansambli värskeim singel "Truth of Dare" valiti Leedu rahvusmeeskonna hümniks jalgpalli MMil.