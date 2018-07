Mõned nädalad tagasi läks sotsiaalmeedia kihama, sest sidumishuvilised andsid Facebookis teada juuli keskel toimuvast kokkutulekust. Õhinat kui palju, üritusele soovijaid sadu. Juba paar päeva peale kuulutuse ilmumist anti teada, et registreerumine üritusele on lõppenud. Viljandisse tõotasid koguneda rahvamassid. "Hallide varjundite" järel on igasugu pehmem BDSM ju väidetavalt väga populaarne.