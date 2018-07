Kroonika peatoimetaja Krista Lensin on viimasel ajal kaamera ette jäänud uue silmarõõmu Martin Sarapuga. Lensin kummutab kõik kõlakad lihtsast suveromaanist. “Jah, me oleme koos, kõik on väga hästi,” räägib ta. “Oleme koos juba pool aastat.”

Facebookis jagab Martin julgelt pilti kallimaga, kirjutades pealkirjaks “Muska ♡”.

Paar jäi kaamerate ette ka märtsis toimunud Tallinn Fashion Weekil, mil Elu24 fotograaf armunud pildile jäädvustas. Toona ei kiirustanud Lensin suhet kinnitama.

Krista Lensin oli pikka aega koos soomlasest ärimehe Ari Pakarineniga. 2017. aasta kevadel oli Krista embuses juba uus mees – ehitusvaldkonnas töötav Jaak. “Tegemist on värske asjaga. Pikaaegne suhe Ari Pakarineniga lõppes juba kaua aega enne, kui tuli uus inimene. Lahku mindi Ariga rahulikult, ilma suurema tülita,” kommenteeris Krista toona suhet Jaaguga ja lahkuminekut Arist.