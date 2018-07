Õhtulehele kirjutas murelik loomasõber kirja, milles juhtis tähelepanu, et ahistamisskandaali sattunud Igor Mang on võib-olla oma koera hüljanud! Nimelt pole tähetarka ammu Tallinnas oma neljajalgse sõbra seltsis nähtud.

"Kas võib olla, et kui Igor korterist välja tõsteti, siis ta jättis oma koera maha? Millist stressi loom üle peab elama, kui ta tänavale on jäetud? Või on temaga sootuks miskit hullemat lahti? Igal juhul tahaks seda koera aidata, kas te teate, on temaga ikka kõik korras?!" küsib lugeja oma kirjas.

Igor Mang oma ja koer Sulfa (Teet Malsroos)

Õhtulehel Igor Mangi aga tabada ei õnnestunud, mistõttu ei saa me ka täpselt öelda, kas kutsaga on kõik hästi.

Hea lugeja, kui märkad tänaval Igor Mangi sünkmusta koera, anna sellest meile teada! Koer reageerib nimele Sulfa.