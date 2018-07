Ansambli Destiny's Child laulja Michelle Williams sattus psühhiaatriahaiglasse, kuna peab võitlust depressiooniga, vahendab TMZ.

Naist ravitakse Los Angelesi lähedases haiglas ning ta on seal olnud juba mõned päevad. Naine on varem avameelselt oma vaimsest tervisest rääkinud ning paljastas mullu antud intervjuus, et võitleb depressiooniga.

Teisipäeval tegi Michelle avalduse, kus seisis: "Olen end aastaid pühendanud sellele, et tõsta teadlikkust vaimse tervise teemal ja julgustanud inimesi, et nad otsiksid abi ja toetust oma lähedastelt, kui tunnevad, et seda on vaja. Kuulasin isegi hiljuti sedasama nõu, mida olen tuhandetele inimestele üle maailma andnud, ning otsisin tervisespetsialistidelt abi."

Möödunud aastal antud intervjuus ütles naine, et oli aastaid ühe populaarseima tüdrukutepundi liige ja kannatas depressiooni käes. Naine ei saanud aru, miks ta end halvasti tundis, kui oli ju ometigi edukas. Michelle püüdis rääkida bändi mänedžeri Mathew Knowlesiga, kuid mees ei mõistnud teda. "Ta ütles: "Sa just allkirjastasid miljonidollarise lepingu. Lähed tuurile. Mille pärast sul oleks põhjust depressioonis olla?"," meenutas Michelle. "Siis ma mõtlesingi, et ehk olen lihtsalt väsinud."

Lõpuks läks asi nii kaugele, et naine kaalus lausa enesetappu.