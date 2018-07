Modell Katie Price võib üsna imelikul põhjusel vanglasse sattuda, vahendab Mirror. Nimelt paljastas naine Tai rannas oma hiigelsuured rinnad, kuid see on seal keelatud.

40aastane Price püüti Koh Samui rannas pildile, kui ta paljaste rindadega ujumas käis. Tais on aga paljalt ringi patseerimine keelatud ja see tähendab, et Price võib oma teo pärast vanglasse sattuda.

2014. aastal võeti seal vastu seadus, mis keelab isegi meestel avalikus kohas palja ülakehaga viibida. "Turistid peaksid särke kandma. Eriti ebaviisakas on katmata ülakehaga käia rannast eemal. See on ka seadusevastane ja politseil on õigus seadusele mitte allujaid vahistada ja trahvida," ütles Phuketi kuberner Maitree Intrusos.

Trahvi võib saada 500 bahti ehk umbes 12 eurot.