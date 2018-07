Käesoleval suvel teevad Google’i kaameratega varustatud autod Eestile tiiru peale, et salvestada uusimaid andmeid ja vaateid. Lisaks olemasoleva info uuendamisele Google Maps rakenduses on sellel korral Google’i eesmärgiks linnadevaheliste maanteede salvestamine.

Google Maps Street View tänavavaaterakendus on saanud Google Maps’i üheks populaarsemaks lisaks, mis on saadaval juba 85 riigis üle maailma ning katab sealjuures osaliselt ka Arktikat ja Antarktikat. Tänu Street View-le saavad inimesed näha 360kraadiseid vaateid erinevatest tänavatest koos arhitektuuri ja kultuurimälestistega. Google Street View on ühtlasi saadaval Google Earth’is ja Google Maps mobiilirakenduses.

Ka sellel korral on Google võtnud kasutusele erimeetmed, et kaitsta inimeste privaatsust ning enne avaldamist läbib kogutud fotomaterjal eritöötluse, mis tsenseerib inimeste näod ja sõidukite numbrimärgid tagades nõnda inimeste anonüümsuse. Täiendava meetmena pakub Street View rakendus võimalust raporteerida piltidest, mis kellegi privaatsust võivad ohustada, vajutades „Report a Problem“ või „probleemist teavitamine“ nupule ekraani all paremal nurgas. Sellisel juhul läbivad fotod täiendava töötluse või vajadusel eemaldatakse täielikult.

Inimeste nägusid autode kaamerad küll ei salvesta, aga kes soovib Google’ile oma uhkemaid riideid demonstreerida siis tasub valmis olla alates 25. juulist, mil Google’i autod eesti teedele jõuavad ning seejärel siin kahe kuu vältel tänavamoodi jäädvustavad. Kes pildistamiseks põhjalikumalt soovib ette valmistuda, saab lisainformatsiooni ning autode reaalajas liikumist jälgida SIIN.