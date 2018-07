Eesti politsei viis Briti sõduri, reamees Reece Milleri surma asjaoludega läbi esmased toimingud ja juhtumiga tegeleb edasi Briti sõjaväepolitsei.

Briti armee kirjutas kodulehel, et Eesti pinnal on surnud reamees Reece Miller vigastustesse, mis polnud seotud sõjaväelise tegevusega. Politsei-ja piirivalveameti pressiesindaja Kristjan Lukk kinnitas, et PPA ametnikud viisid sündmuskohal läbi esmased toimingud. Seda, kas surnukehal avastati võimalike vigastuste märke, Lukk ei kommenteerinud. Eestis teenistuses olnud Ühendkuningriigi sõdur suri isetekitatud kuulihaava tagajärjel, teatas Postimees viitega Briti ringhäälingule BBC.