Ema ja isa poolt maha jäetud väikemees on elanud üle aasta Tallinna turvakodudes. Tema tädi alustas uut kohtuteed, et laps võiks elada tema peres koos samaealiste poegadega.

Kahe ümarlaua tulemusel võib Martin kaks päeva kuus tädi juures käia ning augustis ka kaheks ööks jääda. Tädile kasvatada Martinit ei anta, sest ehkki ükski Mustamäe ametnik pole nende kodutalu külastanud, on ametnikud veendunud, et tädi pere ei sobi Martinit kasvatama. Kohus on seni jätnud arvestamata ka Rapla lastekaitsetöötaja arvamuse, et Martini eestkostjaks peaks saama tädi pere, sest nad on ikkagi lähisugulased.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Ekspressis.