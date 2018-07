Alates juuli keskpaigast kerkib Kanepi valda bussiootepaviljoni kanepibetoonist näidissein. Tegemist on Eesti esimese avalikult nähtava kanepibetoonseinaga, mille eesmärgiks on tutvustada kodumaisel kiukanepil põhineva ehitusmaterjali omadusi ja potentsiaalseid kasutuskohti 21. sajandi energiatõhusas ning loodussõbralikus ehituses.

Alates 17. juulist on kõikidel huvilistel võimalus Kanepisse näidisseina valmimist uudistama minna ning suurema huvi korral ka ise käed kanepiseguseks teha. Sein valmib renoveerimisettevõtte Kuningpuu OÜ käe all, mille eestvedajateks on Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku ehituse eriala taustaga Kalev Kriis ja Markus Pau.

Ettevõtte üheks tegevusalaks renoveerimise kõrval on ka kiukanepil põhinevate ehitusmaterjalide arendamine Eestis. Kuningpuu osaniku ning Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias pärandtehnoloogia magistrikraadi omandava Markus Pau sõnul on kiukanepi kui ehitusmaterjali katuselevõtt oluline, kuna see aitab suurendada taastuval ressursil põhineva ehituse osakaalu ning panustada energiatõhusasse ja loodussõbralikku tulevikku. Samuti aitab suures osas orgaanilise toormaterjali kasutamine vähendada ehitusjäätmete käitluskulusid ning sellest tulenevat koormust looduskeskkonnale. Lisaks on iseäranis kanepibetooni kui ehitusmaterjali eeliseks tervislikum sisekliima võrreldes paljude levinud ehitusmaterjalidega - seda on kinnitanud arvukate teaduslike uuringute tulemused üle maailma.