2018. aasta algusest põhjalikult muutunud täiendavast ravimihüvitist on esimese kuue kuuga saanud kasu ligi 50 000 inimest. Muudatus on teinud retseptiravimid neile inimestele taskukohasemaks ning hüvitise saamise mugavamaks. Riik on hüvitanud inimestele ravimeid kokku 1,9 miljoni euro eest.

Varasematel aastatel kasutas hüvitist vaid kuni 3000 inimest aastas, õigus selleks oli ca 9000 inimesel.

„Aasta algusest kehtima hakanud täiendav ravimihüvitis on toonud kasu juba pea 50 000 inimesele, kelle ravimikulud on tänu riigi lisatoetusele nüüd väiksemad. See on oluline nii kroonilistele haigetele kui ka eakatele,“ ütles tervise- ja tööminister Riina Sikkut.