Kõue mõisa pidav, endine riigikogu liige Eerik-Niiles Kross ei ole rahul politseinike tegevusega matmispaigal, kust leiti sadakond aastat vanad säilmed ja ta loodab, et muinsuskaitseamet korraldab neile korraliku koolituse.



Politsei saatis Eesti Kohtuekspertiisi Instituuti DNA ekspertiisi osa inimluid, mis läinud nädalal leiti Tallinn – Tartu maantee ehitusel Saarnakõrve küla lähistel kaevetööde käigus , ning mis arvatavalt on pärit muinasaja lõpust Rootsi aja lõpuni.

Välja tulnud matmispaik on nn maahaudadega laibakalmistu, mida seni paljandunud leidude põhjal saab muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektori Ulla Kadakas sõnul dateerida muinasaja lõpust Rootsi aja lõpuni (11/12. saj – 17/18. saj.). Ehitaja avastas luud neljapäeval , peatas tööd ning teavitas politseid, neljapäeva õhtuks jõudis info leidudest ka muinsuskaitseametisse. Sealkandis Kõue mõisa pidav, endine riigikogu liige Eerik-Niiles Kross ei ole rahul politseinike tegevusega. "Edaspidiseks kõigile, kel selline asi ette juhtub: palun teavitage muinsuskaitset enne politseid. Muinsuskaitse ja arheoloogid leiukohta ei riku, ka kriminalistide jaoks mitte, vastupidi toimitakse igal juhul." ,“ teatas ta oma Facebooki lehel. "Märkimisväärne ja murettekitav on, et leiukohal käinud politseinikud arvasid pärast osa luude Tallinna saatmist, et nende poolest võib teeehitust jätkata. Kui ehitaja ja kohalikud inimesed poleks olnud vastutustundlikumad ja muinsuskaitset kaasanud, võinuks kogu see kalmistu täielikult hävida", ütles Kross. „Ma tõesti loodan, et Politsei-ja piirivalveamet õpib sellest juhtumist ja muinsuskaitse korraldab neile korraliku koolituse. „

Esialgsel hinnangul tundub, et Saarnakõrves on kaevetööde tõttu matmispaiga tuumikala hävinud, kuid kas see nii on, näitavad edasised uuringud, märgib Kadakas. Ehitustööd on kalmistu säilinu lõigus kuni arheoloogilise uurimiseni peatatud.

Politsei-ja piirivalveamet pole juhtunut siiani kommenteerinud.

Läinud aastal saatis Kross siseminister Andres Anveltile arupärimise, sest tema sõnul tuleb Eestis pea igal aastal ette juhtumeid, kus kaevetöödel leitakse inimskelette või nende jäänuseid, asjast teavitatakse politseid ning politsei teeb ise kaevamised ja toimetab luud kohtuekspertiisi. „Eriti kui tegemist on mitme isiku skelettidega, mis leitakse kaevetöödel, on väga suur tõenäosus, et tegemist on kas sõjahaua, inimsusvastase kuriteo ohvrite haua (metsavennad või nõukogude julgeoleku ohvrid) või koguni varasema, isegi muinasaegse matmiskohaga. Isegi kui tegemist on mõne kuriteoohvriga, sisaldab olulisi andmeid võimaliku kuriteo kohta leiukontekst, luude täpne asend, võimalikud skeletiga seotud säilinud esemed jne. Luude väljakaevamine asjatundmatu isiku poolt hävitab või kahjustab leiukonteksti väga oluliselt ja muudab enamikel juhtudel võimaliku tuvastamise oluliselt raskemaks,“ teatas Kross toona.