Eesti väike- ja keskmiste ettevõtjate assotsiatsiooni (EVEA) värske president Heiki Rits usub, et Eestis saaks edukalt hakkama 2000-eurose netopalgaga.

"Mitte et see on mingi lubadus, aga see oleks praeguste kulude puhul mõistlik ja tuleks mõelda, kuidas ettevõtjad saaksid seda palka maksta," kinnitas Rits.

Rits märkis, et sageli võrreldakse Eesti palkasid teiste riikide omadega, aga seda ei tohiks teha.

"Jah, paljud kolivad suure palga ootuses välismaale, aga tegelikult pole Soomes ega Suurbritannias samuti pudrumägesid ja piimajõgesid. Mõtled küll, et Soomes saab bussijuht 3000 eurot kuus, aga kui vaatad makse ja korterite üürikulusid, siis kukud pikali," rääkis Rits lisades, et küsimus on selles, kui suur osa rahast jääb alles, seega tuleb vaadata hindasid.

