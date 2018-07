Kriitikatulva alla sattunud USA president võttis tagasi sõnad, mille lausus esmaspäevasel pressikonverentsil, kui seisis kõrvuti Vene president Putiniga, vahendab ABC News.

Ehkki Trump ütles USA-Vene presidentide suurkohtumisel Helsingis, et ei näe ühtki põhjust, miks oleks Venemaa pidanud USA 2016. aasta valimistesse sekkuma, on ta nüüd vähemalt teisipäevases avalduses meelt muutnud. „Aktsepteerin meie luurekogukonna järeldust, et sekkumine toimus,“ ütles Trump ning lisas, et kahtlustatavaid võib lisaks Venemaale olla veelgi.

Üldiselt jääb Ühendriikide president siiski endale kindlaks, et kohtumine Putiniga oli suuresti edukas. Isegi presidendile lojaalsed vabariiklased kritiseerisid tema sõnu, kui ta vastas pressikonverentsil ajakirjaniku konkreetsele küsimusele (kas usute Putinit?), et süüd leiab mõlemalt poolelt ning et tema luureagentuurid ütlevad talle üht, president Vladimir Putin aga teist. „Ma ei näe mingit põhjust, miks Venemaa oleks pidanud midagi sellist tegema,“ ütles ta.

Paljud USA poliitikud ootasid suurkohtumise eel, et Trump ütleks Putini kohta mõne karmi sõna, kuid Vene riigipead ei kritiseerinud Trump kordagi, pigem hoopis kiitis. Vähe sellest, kui Putin pakkus, et eriprokurör Robert Muelleri tiim, kes uurib Trumpi presidendikampaania-Vene võimude seoseid ning on ka mitu süüdistust esitanud, võiks Vene luurega koostööd teha. Trump nimetas seda heaks ideeks.