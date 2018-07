Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) ei anna toetust Mellson Grupp OÜ esitatud projektile „Kogu pere külastuskeskus Sea Star/Meritäht“, sest hindamiskomisjon leidis puudujääke projekti eelarves, millega kaasnevad ohud atraktsiooni valmimisele ja jätkusuutlikkusele.

„Vaatamata sellele, et projektil oleks majanduslik mõju piirkonna ettevõtlusele ning potentsiaal koostööks teiste turismiettevõtjatega, polnud EASile esitatud põhitaotlus komisjoni hinnangul sellisel tasemel, et see planeeritud eelarve piires reaalselt ellu viia. EAS tegi projekti menetlemisel koostööd nii Eesti kui ka rahvusvaheliste ekspertidega,“ kommenteeris EASi turismiarenduskeskuse direktori kohusetäitja Annely Vürmer.

Vürmer lisas, et EAS menetleb kõiki rahastamistaotlusi vastavalt Eesti seadustele, Euroopa Liidu struktuurifondide reeglitele ja toetuse andmise tingimustele, sealhulgas hindamismetoodikale.

Mellson Grupi idee näeb ette Dirhamisse multifunktsionaalse turismiatraktsiooni rajamist, mis hõlmab ookeanikalade akvaariumi, veekeskust, seiklusparki, teaduskeskust, sukelduskeskust ja siseranda.

Rahvusvahelise pereturismi atraktsiooni toetuse andmise tingimuste kohaselt on projektitaotluste menetlemine kaheetapiline: eeltaotlus ja seejärel

põhitaotlus. 2016. aasta lõpus esitas Mellson Grupp OÜ EASile eeltaotluse rahvusvaheliste pereturismi atraktsioonide toetuse saamiseks summas 2,3 miljonit eurot.

