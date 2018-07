Laupäeval Ukrainas Odessas surnuna leitud kaks eestlasest meest võisid kohaliku politsei hinnangul olla seotud organiseeritud kuritegevusega. Kindel on see, et surma põhjustasid narkootikumid.

„Täpne ekspertiis on tegemisel, aga nad tarvitasid sünteetilisi narkootikume,“ lausus Õhtulehele Odessa regiooni politseijuhi juhtivnõunik Ruslan Forostjak. „Nad võtsid neid koos alkoholiga.“

Forostjak lisas, et uurimisel on versioon, mille järgi olid hukkunud Allar Hansson ja Einar Kerner seotud kuritegeliku maailmaga. Ta rõhutas samas, et midagi kindlat ei saa veel väita.

Haiglaravil viibiva kolmanda eestlase, Kalmar Kure seisundi kohta keeldus ukrainlane midagi täpsustamast, öeldes, et selle kohta avaldatakse peagi ametlik teade.