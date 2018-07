Kirikusse varjus umbes 150 ülikoolitudengit, nendega koos preestrid ja mitu ajakirjanikku. Verises rünnakus kirikule said paljud ka viga. Enne sõjaväelaste pealetungi lubasid nad mõnedel kehva tervisliku seisundiga peitupugenul ja ühel ameeriklasest ajakirjanikul kirikust lahkuda.

I am out of the church and safe. The police have blocked off the roads leading to the church and the Catholic church and others negotiating for release of the students.