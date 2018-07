Peaminister Jüri Ratase sõnul peaks valitsus lähema kuu jooksul otsustama Eesti-Vene piiri 320 miljoni euro eest väljaehitamise 2026. aastaks, kuid riigikontrolör Janar Holm soovitab pidurit tõmmata, sest valitsuse liikmetel pole pädeva otsuse langetamiseks informatsiooni.

Riigikontrolör Janar Holm saatis ametliku kirja siseminister Andres Anveltile ja peaminister Jüri Ratasele, milles leiab, et idapiiri väljaehitamine on oluline, kuid talle teeb muret esitatud materjalide sisuline pool, mis ei ava valitsuskabineti liikmetele, miks on vaja välja ehitada just selline idapiir ja milline on eesmärgi saavutamiseks ühe või teise lahendusvariandi efektiivsus koosmõjus maksumusega.

"Materjalid käsitlevad peamiselt ainult idapiiri väljaehitamise üht välja pakutud tehnilist lahendust ja selle maksumust," märgib Holm, et ühekülgne on olnud informatsioon juba alates 2015. aastast, kui piiri väljaehitamise teema päevakorda jõudis. "Praegu esitatud info ei võimalda minu arvates valitsuskabineti liikmetel hinnata idapiiri väljaehitamise lahenduse mõju nendele probleemidele, millega idapiiri väljaehitamise vajadust põhjendatakse. Näiteks seda, kui palju on hinnanguliselt üht või teist summat investeerides või lahendust kasutusele võttes võimalik vähendada ebaseaduslikku piiriületust või salakaubandust võrreldes praeguse olukorraga. Rõhutan, et otsuste tegemisel ses asjas on valitsuse liikmetel seni puudunud võimalus kaaluda ja otsustada alternatiivide vahel, kuna valikuvõimalusi ei ole valitsuskabineti tasandile toodud. Et alternatiivseid lahendusi pole koos nende maksumusega kabineti liikmetele esitatud, ei ole neil minu hinnangul võimalik ka teha piiri asjus sisulistest valikutest lähtuvat kaalutud ja informeeritud otsust."