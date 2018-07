„Mürgisüsti asemel süstiks alumiiniumsulfaati või muud sellist lahust lihastesse või soontesse,“ kirjutab anonüümne kommentaator, kuidas tema arust oleks paslik teine inimene ära tappa. Ikka nii, et surm oleks eriti piinarikas.

„Veelgi parem, kui istuks näiteks elektritoolile. Mis teda tuhandevoldise vahelduvvooluga grilliks,“ arvab teine. „Sest õige, nõuetekohane ning korrektne poomine on peen ning keeruline kunst, kus apsakaid teha ei tohi,“ arutleb kolmas. Ta mõtiskleb selle üle, kuidas nööriga täide viidav surmanuhtlus on tänapäeva maailmas kaduv kunst, mida noorem põlvkond enam ei oska.

Eespool välja toodud lõiked on anonüümsed kommentaarid artikli all, milles on sõna saanud Peeter Sakarias. Mõrtsukas, kes kannab USAs eluaegset vanglakaristust. Tema korda saadetud kuritegu on koletu, ei vaidlegi vastu. Küll aga on minu jaoks arusaamatu, miks lugejate peas keerlevad nii haiglased, kurjust täis mõtted. Raske uskuda, et meie seas on nii palju sotsiopaate, aga millest siis selline jutt? Jäägem inimlikuks.