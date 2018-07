17. juulil tähistatakse ülemaailmset emotikonide päeva. Õhtuleht on koostanud selleks puhuks ühe vahva äraarvamismängu.

Nimelt on iga rea taha ära peidetud üks tuntud Eesti laul ja laulu pealkirja on väljendatud emotikonides. Armas lugeja, anna märku, mitu laulu sina ära arvasid? Allpool on välja toodud ka vastused.

Eesti laulud emotikonides

Vastused:

1. "Mere pidu" , 2. "Suudlus läbi jäätunud klaasi", 3. "Aeg ei peatu", 4. "Valgeid roose", 5. "Mis maa see on?", 6. "Tähti täis on öö", 7. "Seitsme tuule poole", 8. "Ema süda", 9. "Ta lendab mesipuu poole", 10. "Õnneseen", 11. "Roosiaia kuninganna", 12. "Kus kulgeb kuu", 13. " Eestlane olen ja eestlaseks jään", 14. "Kutse tantsule"