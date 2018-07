Kuus aastat ERR-is töötanud Eeva Esse siirdub sügisest Kanal 2 saate "Radar" toimetusse, vahendab Menu.

"Mõistagi ei lahku ma ERR-ist kerge südamega, sest see on olnud minu töiseks koduks viimased kuus aastat. Hindan kõrgelt ja tänan kõiki oma kolleege, kelle kõrval olen saanud võimaluse areneda ja teha tööd, mida armastan," kommenteeris Esse ERR Menule, lisades, et telesaatega liitumine on tema jaoks väga põnev väljakutse.

Mõni aeg tagasi teatasid "Radarist" lahkumisest peatoimetaja Marii Karell ning tema abikaasa, saate peaprodutsent Siim Männik, mõni aeg hiljem ka ajakirjanikud Hannes Sarv ja Deisi Helemäe-Sarv. "Radari" uueks peatoimetajaks saab Kärt Anvelt.