Ainus asi, mis ligi kahe ja poole tunnisel teel tuju rikub, on lagunevad jaamahooned, mis olid kunagi ilusad ja uhked, igaüks oma nägu. Muidugi oleksid need nõudnud kordategemiseks palju raha ja ka mingit muud sisugi, sest kes see siis ikka praegusel ajal jaamas pikalt ootaks ja einelauas istuks. Aga ega uued steriilsed ooteplatvormid küll mingid asjad ole. Eriti meie kliimas, sest ka keset suve on seal tuuletõmbuse tõttu külm ja ebamugav olla.

Esimene asi, mis teeb Narva saamise kergeks, on rong. See oranž Partsi porgandiks kutsutu on ju päris mugav sõiduriist. Bussis oled oma kitsa istekoha külge aheldatud, rongis on aga ruumi istuda ja astuda. Ja kui ei taha öömajakulutusi teha, jõuab päevagagi Narvas ära käia ja küllalt palju näha.

Narvas oli mul vastas sealt pärit Laine koos tütar Evega. Hakkasime jaamast liikuma Aleksandri kiriku poole. Viimast ähvardas mõni aeg tagasi võlgade katteks lausa enampakkumisele minek. Seetõttu mõtlesin, et viimati polegi viisakas paluda linnamatka sellest alustada.

Aleksandri kirik oli esimene väga meeldiv üllatus Narvas. Muidugi teadsin, et Eesti riik on siin oma õla alla pannud ja kirik jääb edasi kirikuks, aga kartsin ikkagi näha raskustest räsitud pilti. Tõesti, kiriku kallal tuleb veel palju tööd teha, ja vajab rahagi, ent siin pole midagi ripakil ega korrast ära. Taastatud kellatorn pakub aga juba praegu häid uudiseid. Esiteks viib sind 60 meetri kõrgusele lift. Sealt avanevad lummavad vaated linnale ja selle ümbrusele. Sealt paistab kätte isegi Slantsõ linn, kui see peaks kellelegi huvi pakkuma. Kellatorni eri korrustel on muuseum, kus üks saal tutvustab Ingerimaad, teine Narvas kunagi olnud kirikuid. Seda muuseumi ei tasu karta, sest tornisaalikestesse ei mahu väsitavalt palju materjali. Kirikulage ehib Eestimaa kubermangu vapp kolme lõviga, mis on igasugused ajad üle elanud.

Narva tasub sõita ka ainult uue promenaadi pärast. Tahtmatult hakkad mõtlema, milline näeks Narva välja siis, kui oleks alles barokne sõjaeelne linn ja siis see uus promenaad. Viimane on ligi kilomeeter pikk ja iga asi on siin omal kohal – kohvikud, päikesekell, vaateplatsid, supelrand ja Rootsi terrass lõvikujudega, kus lapsed saavad ronida ja mängida. Muidugi ei tohiks unustada Narva jõge ega Hermanni kindlust, mis muudavad kogu pildi suursuguseks.

Kuulsin oma teejuhilt, et kaunis Narva avaldab mõju ka vastaskaldale – Ivangorodile. Mida rohkem tehakse siinpool kallast maju korda, seda rohkem on hakatud neid värvima teisel poolgi.

Narva väärib kultuuripealinnaks saamist

Tegime viisakusvisiidi ka Ants Liimetsale, keda tunnen Narva Eesti seltsi kaudu. Ta on Narvas ilmasammas, sest ta töötab seal juba 1993. aastast saati. Minu meelest peaksidki linnasekretärid hästi pikalt töötama, et iga valimisjärgne seltskond ei hakkaks jalgratast leiutama. Uurisin temalt, mida presidendi Narva tulek tähendada võiks. Esitasin selle küsimuse eeskätt sellepärast, et Tallinnas arvavad küllaltki paljud (olin samuti nende hulgas), et see on üks Potjomkini küla ja raha raiskamine. Ants Liimets rääkis mulle vastuseks, kuidas läks presidendil Narvas veebruaris, kui ta käis „Eesti tänab“ aumärke kätte andmas ja pidas vabaõhuaktusel Raekoja trepilt kõne. Nüüd arutatavat muudkui Narvas, kes kui kaugel presidendist oli ja kus teda nägi. Keegi koguni rõõmustavat, et on nüüd on kaht Eesti vabariigi presidenti kohanud, sest poisikesena olevat ta Pätsi näinud, kui too seal käis. „Presidendi siinolek toob riigi lähemale,“ oli Ants Liimets kindel.

Kui Narvas arvatakse, et presidendi sealolek on hea ja vajalik, pole teistelgi põhjust sellesse sammu skeptiliselt suhtuda.

Minu Narvas käik pole mõeldav ilma selleta, et ma ei kohtuks Ingrid Erilaidiga. Ta peab nüüd pensionäripõlve. Enne seda oli ta kaua aega Narva keskraamatukogu direktor. Raamatukogu oli aga laulva revolutsiooni ajal üks eestluse staape. Mul on kustumatult meeles, kuidas Ingrid Erilaid pani omal ajal intrite suu kinni. Nood teatasid valjuhäälselt, et just nende õigusi ja nõudmisi tuleb arvestada, mille peale ta vastas: “Eesti teeb Eestiks veel üks nüanss – eestlane.“

Minu Narva päeva kokkuvõte on see, et ma toetan linna saamist Euroopa kultuuripealinnaks. See on ränk reetmine ühe Tartu ülikooli lõpetanu poolt, aga pidades silmas Eesti vabariiki, oleks see tark. Kultuuripealinnaaeg meelitaks piirilinna palju väliskülalisi ja seoks seda samal veelgi tugevamini oma riigiga.