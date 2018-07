Hiljuti jäi Raplamaal üks soomlane kiiruse ületamisega vahele. Et põhjanaaber oli oma McLareni spidomeetrile numbriks 200 ette mananud, pistsid politsei raske jalaga soomlase nädalaks trellide taha.

"Paljud kohalikud on viimastel päevadel käinud Rapla politseimaja ees ühe üsnagi uhke auto taustal pilti tegemas. Nii mõnigi on meilt küsinud, et mis puhul välismaise numbriga McLaren politsei ees oma omanikku ootab," kirjutatakse Lääne prefektuuri Facebooki lehel.

"Asi lihtne. Pühapäeva öösel tabasid politseinikud McLareni rooli keeranud Soome kodaniku maanteel kihutamas. Politseinikud mõõtsid auto kiiruseks rohkem kui 200 km/h. Et rikkumine oli sedavõrd raske ja 59-aastane soomlane seadis teised liiklejad tõsisesse ohtu, viisid politseinikud mehe kohtuniku ette ja taotlesid talle aresti.

Kohus otsustas, et mehel tuleb arestimajas oma valikute üle järele mõelda järgmised seitse päeva. Loodame, et karistus on mõjus ning hoiame senikaua omalt poolt külalise autol silma peal."