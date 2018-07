Tallinna Transpordiamet tegi koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga täna hommikuse tipptunni ajal vaatluslennu Tallinna linna kohal. Lennu ajal nähti, et liiklus on varasest sujuvam.

Lennati üle Tammsaare-Tondi-Rahumäe ristmiku, kus ummikuid polnud. „Hommikuti on seis parem, õhtuti vajab parandamist. Täna hommikul vahemikus 7.30-9.00 läbi viidud vaatluslend osutas, et liiklusummikute osas on tervikuna olukord veidi paranenud,“ sõnas linnapea.

Aas osutas, et hommikune rahunemine Tammsaare-Tondi-Rahumäe ristmikul on märk sellest, et ajastus on teeremontide puhul kriitilise tähtsusega. „Igal muul ajal oleksime raskemas seisus. Juuli on teetöödeks parim aeg, mil see põhjustab kõige vähem ebamugavusi, sest on puhkuste aeg ja inimesed sõidavad linnast ära.“ Vaatluslennu puhul hakkas silma ka see, et Pirita ja Russalka ümbruse juures oli hommikul samuti liiklus suhteliselt sujuv, kehvem on olukord õhtuti.

Aas möönis, et kohati võib linn taas umbe minna, seda eriti suurürituste ajal nagu eilne Guns’N Rosesi kontsert.

Tallinna linnavalitsus paneb südamele, et suuremate teetööde piirkondi tasub võimalusel siiski vältida või varuda nende läbimiseks küllalt aega. „Teetööde teostamine juulis mitmel pool korraga põhjustab kahtlemata ebamugavusi, aga parem on need ebamugavused praegusel ajal kiiremini üle elada, et sügisel rutem tavarütmi juurde naasta,“ sõnas Aas, kes pani südamele, et liiklejad käituksid ristmikel distsiplineeritult ega sõidaks ristmikke kinni, mis tekitab asjatuid viivitusi.